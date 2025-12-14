Экс-главком зенитных войск Москвы предложил отключать ночное освещение во время атак дронов

Бывший командующий зенитно-ракетными войсками Командования спецназначения ВВС Москвы Сергей Хатылев расширил список нестандартных мер по противодействию украинским беспилотникам, сообщает Daily Storm.

Он предложил погружать города в темноту. Экс-командующий считает, что отключение уличного освещения ночью должно стать одной из тактических мер в дополнение к блокировке связи и использованию средств радиоэлектронной борьбы.

Он уточнил, что БПЛА сейчас управляются с помощью разных сигналов, включая оптический и инфракрасный диапазоны, и отключение освещения может помочь сбить навигацию аппаратов.

Ранее Хатылев оценил «новые» украинские ракеты «Паляница» и «Пекло». Они могут быть модернизированными вариантами советских систем или старых западных ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

