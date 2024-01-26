Песков: Украина была своевременно уведомлена о полете Ил-76

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на заявление украинской военной разведки о том, что Киев не знал о том, кто был на борту Ил-76, сообщает «РЕН ТВ».

Госдеп отверг причастность США к катастрофе Ил-76

«Наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», – заявил он.

До этого на Украине заявили, что Киев не был предупрежден о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства в регионе в определенное время.

Ранее Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКрушение СамолётаИл-76

Горячие новости

Все новости

партнеры