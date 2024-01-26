Песков: Украина была своевременно уведомлена о полете Ил-76
26 января 202401:01
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на заявление украинской военной разведки о том, что Киев не знал о том, кто был на борту Ил-76, сообщает «РЕН ТВ».
«Наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», – заявил он.
До этого на Украине заявили, что Киев не был предупрежден о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства в регионе в определенное время.
Ранее Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru