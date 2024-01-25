Глава СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился с призывом к международным организациям осудить киевский режим за сбитый в Белгородской области самолёт Ил-76, который переправлял украинских военнопленных. Как подчёркивается в опубликованном заявлении, действия украинской стороны нельзя оценивать иначе, как теракт.

По словам главы СПЧ, командованию Вооружённых сил Украины было абсолютно точно известно о том, что данный военно-транспортный лайнер летит с гуманитарной миссией в рамках процедуры обмена пленными. Фадеев также напомнил, что Украина изначально признала атаку на Ил-76.

На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты

Обращение направлено Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам, в Международный Комитет Красного Креста, Европейский парламент и Евросовет.

Министерство обороны России ранее сообщило, что ВСУ поразили самолет с помощью зенитного ракетного комплекса. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным оборонного ведомства, на борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена, а также трое сопровождающих. Все они погибли.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:УкраинаИл-76СПЧ

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