Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился с призывом к международным организациям осудить киевский режим за сбитый в Белгородской области самолёт Ил-76, который переправлял украинских военнопленных. Как подчёркивается в опубликованном заявлении, действия украинской стороны нельзя оценивать иначе, как теракт.

По словам главы СПЧ, командованию Вооружённых сил Украины было абсолютно точно известно о том, что данный военно-транспортный лайнер летит с гуманитарной миссией в рамках процедуры обмена пленными. Фадеев также напомнил, что Украина изначально признала атаку на Ил-76.