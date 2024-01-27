Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76
Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих ВСУ из опубликованного списка действительно готовились для обмена, который был сорван после крушения российского самолета ИЛ-76 в Белгородской области, пишет «СТРАНА.ua».
Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список погибших членов экипажа Ил-76. Среди них: командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, бортовой техник Житенев, бортовой радист Саблинский.
Ранее Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru