Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих ВСУ из опубликованного списка действительно готовились для обмена, который был сорван после крушения российского самолета ИЛ-76 в Белгородской области, пишет «СТРАНА.ua».

СК обнародовал кадры посадки украинских пленных на борт Ил-76

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список погибших членов экипажа Ил-76. Среди них: командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, бортовой техник Житенев, бортовой радист Саблинский.

Ранее Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото из соцсетей
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