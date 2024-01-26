СК обнародовал кадры посадки украинских пленных на борт Ил-76
Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал кадры посадки украинских пленных на борт военно-транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76, позже разбившегося в Белгородской области.
Из видео следует, что подлежащих обмену украинских военнопленных привезли к самолету на шести машинах. Их вывели из транспорта и сопроводили на борт.
Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На борту находились трое офицеров ВС РФ, шесть членов экипажа и 65 пленных украинских солдат. Все они погибли.
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами - участниками спецоперации допустил, что Украина сбила Ил-76 по неосторожности, передает «Радиоточка НСН».
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