Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных

Украинская сторона через три дня после крушения самолета Ил-76 с телами погибших украинских военнослужащих вернула России 55 тел российских военных. Об этом рассказал депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

В свою очередь, по данным агентства УНИАН, на Украину возвращены тела 77 солдат ВСУ. Как отмечается, обмен состоялся благодаря усилиям представителей Международного комитета красного креста.

Ранее Минобороны Украины подтвердило срыв обмена между пленными, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

