В Воронеже при атаке дронов «Чаклун-В» пострадали 4 человека
По данным МО России, вечером накануне ПВО сбили почти 20 БПЛА ВСУ над Воронежской областью.
В результате атаки БПЛА ВСУ в Воронеже пострадали четыре человека. Накануне вечером над регионом сбили почти 20 украинских дронов. Известно, что ВСУ применили БПЛА типа «Чаклун-В». При этом днем ранее в других российских регионах от украинских беспилотников тоже пострадали несколько человек.
ПОСТРАДАВШИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЯ
Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж увеличилось до четырех человек. Telegram-канал «Baza» передавал, что их с различными ранениями госпитализировали в больницы города. Известно, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести.
Изначально говорилось о двух раненых в результате попадания дрона ВСУ в жилой дом, напоминает RT. Сообщалось, что пострадавший мужчина получил осколочные ранения, а женщина — травму головы.
Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что одна пострадавшая получила черепно-мозговую травму, а у другой зафиксировали проникающее ранение брюшной полости. Два других пострадавших — мужчина и женщина — получили легкие порезы, передают «Известия».
Кроме того, Гусев рассказал, что при атаке в городе были повреждены окна и фасады семи многоквартирных домов, в том числе одного строящегося. Он также добавил, что в двух из этих зданий произошли возгорания, которые удалось оперативно потушить.
К тому же, по словам губернатора, повреждения различной степени получили шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица спецтехники.
ДРОНЫ «ЧАКЛУН-В»
Поздно вечером 10 января Александр Гусев написал, что над Воронежем ПВО сбили примерно десять украинских дронов. При этом в Министерстве обороны уточнили, что всего в субботу в период с 20:00 до 23:00 часов по московскому времени над Россией удалось уничтожить 33 беспилотника ВСУ.
RT писал, что тогда за три часа 17 дронов ПВО ликвидировали над Воронежской областью, восемь — над Курской, пять — над Брянской и три — над Белгородской.
Между тем, Telegram-канал «Shot» писал, что ВСУ ударили 10 января по жилым районам Воронежа беспилотниками типа «Чаклун-В». Сообщалось, что их запустили из Черниговской области. По данным источника, дроны были оснащены боевой частью в 20 килограммов и поражающими элементами в виде шестимиллиметровых шариков.
10 января в Белгородской области при детонации FPV-дрона также были ранены два мирных жителя. ЧП произошло в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пишет RT. В оперштабе региона рассказали, что у одного из пострадавших диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины, у второго — осколочные ранения ног.
В тот же день в результате взрыва БПЛА в регионе ранения получил еще житель села Березовка Борисовского округа, передают «Известия». У него — минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения рук и ног.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 70 дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
