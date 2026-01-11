В Воронеже при атаке дронов «Чаклун-В» пострадали 4 человека

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что одна пострадавшая получила черепно-мозговую травму, а у другой зафиксировали проникающее ранение брюшной полости. Два других пострадавших — мужчина и женщина — получили легкие порезы, передают «Известия».

Кроме того, Гусев рассказал, что при атаке в городе были повреждены окна и фасады семи многоквартирных домов, в том числе одного строящегося. Он также добавил, что в двух из этих зданий произошли возгорания, которые удалось оперативно потушить.

К тому же, по словам губернатора, повреждения различной степени получили шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица спецтехники.