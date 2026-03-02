Россиянам объяснили, как сдать тур в ОАЭ из-за кризиса на Ближнем Востоке

Туристы, планировавшие поездки в ОАЭ, вправе рассчитывать на полный возврат средств в случае отмены тура из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с RT заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, в подобных обстоятельствах закон стоит на стороне потребителей. Он напомнил, что Верховный суд указывал, что к форс-мажору относятся чрезвычайные и непредотвратимые события, включая военные действия и запретительные меры властей, если между ними и невозможностью исполнения обязательств есть прямая связь. В таком случае туроператор обязан вернуть клиенту деньги в полном объеме.

В РСТ рассказали, как вывезти россиян с Ближнего Востока

Такие же правила, отметил Хаминский, действуют и для авиакомпаний. При официальной отмене рейса перевозчик должен полностью компенсировать пассажиру стоимость билета.

Юрист добавил, что отказаться от тура можно и заранее, даже если поездка запланирована через неделю. По его мнению, утрата интереса к путешествию на фоне чрезвычайных обстоятельств также дает право потребовать возврат средств, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
