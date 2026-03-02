Охранник потребовал от Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму

Охранник Александр Короткий потребовал взыскать с певца Филиппа Киркорова 2,3 миллиона рублей в качестве компенсации за травму, полученную на концерте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его адвоката Сергея Васильева.

По словам представителя истца, Короткий ранее отказался от части требований, однако продолжает добиваться выплаты компенсации.