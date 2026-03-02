Охранник потребовал от Киркорова 2,3 миллиона рублей за травму

Охранник Александр Короткий потребовал взыскать с певца Филиппа Киркорова 2,3 миллиона рублей в качестве компенсации за травму, полученную на концерте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его адвоката Сергея Васильева.

По словам представителя истца, Короткий ранее отказался от части требований, однако продолжает добиваться выплаты компенсации.

Киркоров выплатил компании «Культурная служба» 4,5 млн рублей

Инцидент произошел в 2023 году в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время выступления другого артиста. Как передает телеканал, Киркоров находился в зале и попытался пройти за кулисы, однако охранник не пропустил его. После этого певец толкнул сотрудника, и тот упал со сцены.

Короткий отмечал, что изначально рассчитывал на извинения, однако, по его словам, их не последовало, передает «Радиоточка НСН».

