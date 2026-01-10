ПВО уничтожила над Россией 59 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, 11 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, десять – над Краснодарским краем, восемь – над Брянской областью, шесть – над Липецкой. Еще по четыре беспилотника уничтожили в Калужской области, Адыгее, Крыму и над водами Азовского моря, три дрона – над Московским регионом, в том числе летевший на Москву,

Кроме того, два БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, по одному - в Воронежской, Смоленской, Тульской областях.

Ранее власти Волгоградской области сообщили, что из-за падения обломков БПЛА в регионе загорелась нефтебаза.

