ПВО уничтожила над Россией 59 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, 11 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, десять – над Краснодарским краем, восемь – над Брянской областью, шесть – над Липецкой. Еще по четыре беспилотника уничтожили в Калужской области, Адыгее, Крыму и над водами Азовского моря, три дрона – над Московским регионом, в том числе летевший на Москву,
Кроме того, два БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, по одному - в Воронежской, Смоленской, Тульской областях.
Ранее власти Волгоградской области сообщили, что из-за падения обломков БПЛА в регионе загорелась нефтебаза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Овечкин обновил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ
- Адвокат Лурье заявила о нарушении процедуры приема-передачи квартиры Долиной
- ПВО уничтожила над Россией 59 украинских беспилотников
- Авария с участием шести автомобилей произошла в Приморье
- В Волгоградской области нефтебаза загорелась из-за атаки БПЛА
- СМИ: США и Украина подпишут документ о восстановлении страны на $800 млрд
- Арбитражный суд не стал рассматривать иск к DJ Smash на 2,2 млн рублей
- Досрочное возвращение экипажа Crew-11 планируется не ранее 14 января
- Соцфонд РФ пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
- Трамп заявил, что США готовы продавать нефть России и Китаю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru