«Это продолжение линейки E, уходящее корнями в iPhone SE. Логика очень простая: берем старые технологии предыдущих моделей, собираем их на современном процессоре, и получается такое самое доступное решение. В данном случае дизайн остался прежним по сравнению с iPhone 16e, из нововведений только розовый цвет. Также вернули зарядное устройство Apple Magsafe. Кроме того, есть очевидные обновления, которые нельзя игнорировать в 2026 году: это минимум 256 Гб памяти и процессор A19, такой же, как в обычном iPhone 17. Но есть и устаревшие решения: экран 60 Гц, диагональ 6,1 дюйма, что откидывает нас во времена iPhone 14. Цена $599 кажется достаточно адекватной. Если посмотреть на российский рынок, то что-то похожее по характеристикам будет стоить даже дороже. Прямо сейчас это хорошее предложение с ценником 55-60 тысяч рублей на российском рынке, думаю, оно будет весьма востребовано», — сказал Петухов.

Собеседник НСН добавил, что новый гаджет может стать идеальным вариантом в качестве первого iPhone для ребенка или второго телефона для пользователя.

«Я думаю, это отличный первый iPhone для ребенка, возможно, для кого-то второй телефон. В наших реалиях это все-таки не основное устройство, разница в цене с iPhone 17, который значительно выше классом, у него не сильно велика. Поэтому я бы рекомендовал сделать выбор в пользу именно iPhone 17», — подчеркнул эксперт.

Петухов допустил, что пика популярности iPhone 17e достигнет примерно через два года.

«Что у SE, что у линейки E есть нюанс: они становятся популярными на второй или третий год жизни. Думаю, что iPhone 16e может сейчас предлагаться за очень хорошие деньги, он входит в топ продаж 2025 года, причем занимает десятую позицию. Сейчас это самый дешевый и доступный iPhone, поэтому он и пользуется популярностью, хотя в России его позиции, полагаю, сильно слабее. Думаю, что в этом году ситуация будет примерно сопоставимая. Так что в российских реалиях iPhone 17e станет популярным года через два», — подытожил он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что у тех, кто когда-либо пользовался iPhone, новая бюджетная модель iPhone 17e не вызовет интереса. Такие покупатели скорее предпочтут предыдущие линейки или б/у аппараты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

