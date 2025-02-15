«В шумном зале…»: На вечеринке с участием Хакамады провели рейд

ОРУЖИЕ, БЕЛЫЙ ПОРОШОК И ХАКАМАДА

Известно, что вечеринка в столичном отеле «Savoy» на Рождественке была оформлена в розовых тонах, помещение также было украшено большим количеством воздушных шаров-сердец. Организаторы предлагали посетителям билеты стоимостью от 50 до 150 тысяч рублей и обещали «продолжение в номерах» праздника после фуршета на первом этаже.

Сообщалось, что примерно 20 сотрудников полиции ворвались в помещение около 01:00 ночи, выключили музыку, потребовав от гостей лечь на пол. В ходе обыска они обнаружили пакетики с неизвестным белым порошком, которые лежали на полу. К тому же в одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем, было найдено огнестрельное оружие. Правоохранители проверяют законность владения им, передают «Известия».