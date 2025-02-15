«В шумном зале…»: На вечеринке с участием Хакамады провели рейд

По данным СМИ, в одном из столичных отелей, в котором также отдыхала политик Ирина Хакамада, силовики обнаружили пакетики с белым веществом и оружие. 

В Москве в ночь на 15 февраля сотрудники правоохранительных органов провели рейд в отеле «Savoy», в котором проходила вечеринка ко Дню святого Валентина. Силовики обнаружили оружие и запрещенные вещества. По данным СМИ, на мероприятии также присутствовала общественный деятель, кандидат в президенты РФ 2004 года Ирина Хакамада, выступавшая с DJ-сетом. При этом в 2024 году несколько раз в ночных заведениях ряда городов России тоже прошли подобные рейды.

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ОРУЖИЕ, БЕЛЫЙ ПОРОШОК И ХАКАМАДА

Известно, что вечеринка в столичном отеле «Savoy» на Рождественке была оформлена в розовых тонах, помещение также было украшено большим количеством воздушных шаров-сердец. Организаторы предлагали посетителям билеты стоимостью от 50 до 150 тысяч рублей и обещали «продолжение в номерах» праздника после фуршета на первом этаже.

Сообщалось, что примерно 20 сотрудников полиции ворвались в помещение около 01:00 ночи, выключили музыку, потребовав от гостей лечь на пол. В ходе обыска они обнаружили пакетики с неизвестным белым порошком, которые лежали на полу. К тому же в одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем, было найдено огнестрельное оружие. Правоохранители проверяют законность владения им, передают «Известия».

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При этом, несмотря на рейд, некоторые участники вечеринки продолжили веселье. Но позже часть из них вывели из отеля на улицу для проверки документов и досмотра. Известно, что нескольких человек задержали и доставили в отделение полиции. Однако в правоохранительных органах пока не прокомментировали информацию о рейде.

По данным телеканала «РЕН ТВ» и Telegram-каналов «Mash» и «Shot», на мероприятии в «Savoy» также присутствовала российский политик, экономист, журналист и общественный деятель Ирина Хакамада. Она отказалась от комментариев.

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Ирина Хакамада стала известна благодаря своей активной позиции в политической жизни. Она также являлась кандидатом в президенты России в 2004 году. Хакамада обрела популярность благодаря своим выступлениям в качестве телеведущей и эксперта. В последние годы она активно участвует в различных общественных мероприятиях и высказывается на темы экономики и политики.

ДРУГИЕ РЕЙДЫ

Рейд, который прошел минувшей ночью в отеле «Savoy», не является единичным. В конце ноября — начале декабря 2024 года правоохранители проверили сразу несколько ночных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда сотрудники полиции осматривали бары и клубы на проведение «провокационных вечеринок» и недопустимость нарушений общественного порядка.

Например, в Москве прошли рейды в заведениях «Arma» (бывший «Мутабор»), «Mono» и в музее «Гараж». В некоторых случаях правоохранители проверили крупные развлекательные мероприятия, посетителей которых в том числе подозревали в участии в несанкционированных митингах.

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При этом в Питере полиция провела рейд в клубе «Base» перед концертом рэпера Mayot (Артем Никитин). Согласно информации Telegram-канала «Baza», эта проверка была связана с отравлением двух подростков, которое произошло в этом заведении за неделю до выступления музыканта. 22 ноября 2024 года несовершеннолетних обнаружили в тяжелом состоянии и без сознания после концерта рэпера Uglystephan. Когда они пришли в себя, то сообщили, что незнакомец продал им неизвестное вещество, а после употребления вещества им стало плохо.

Летом 2024 года силовики также провели обыск в пространстве «Inside» в Ростове-на-Дону. Во время рейда правоохранители проверили документы у посетителей, при этом у гостей-мужчин уточняли информацию о военной службе и месте работы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваОружиеПолицияРейдИрина Хакамада

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