СМИ: На вечеринке Хакамады в Москве прошли задержания посетителей

Силовики пришли на вечеринку публициста и политического деятеля Ирины Хакамады в отеле Savoy в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Хакамада устроила «техно-тусовку», на мероприятие пришли примерно 80 гостей. Во время вечеринки в отель вошли около 20 людей в масках, они отключили музыку и начали обыски.

«У всех проверяли документы и искали запрещенку. В самом отеле... нашли пакетики с порошком», - сообщает Mash.

Издание отметило, что на мероприятии задержали несколько человек.

Ранее в Москве были задержаны 17 подозреваемых в организации нелегальных азартных игр.

