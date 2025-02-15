СМИ: На вечеринке Хакамады в Москве прошли задержания посетителей
Силовики пришли на вечеринку публициста и политического деятеля Ирины Хакамады в отеле Savoy в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, Хакамада устроила «техно-тусовку», на мероприятие пришли примерно 80 гостей. Во время вечеринки в отель вошли около 20 людей в масках, они отключили музыку и начали обыски.
«У всех проверяли документы и искали запрещенку. В самом отеле... нашли пакетики с порошком», - сообщает Mash.
Издание отметило, что на мероприятии задержали несколько человек.
Ранее в Москве были задержаны 17 подозреваемых в организации нелегальных азартных игр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru