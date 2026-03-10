Иран заявил о гибели четырех дипломатов при ударе Израиля по Бейруту

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что 4 иранских дипломата погибли в результате израильского удара по Бейруту 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо дипломата.

Документ был направлен генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю Генеральной Ассамблеи Анналене Бербок и председателю Совета Безопасности ООН в марте, которым в этот период являются США.