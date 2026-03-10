Иран заявил о гибели четырех дипломатов при ударе Израиля по Бейруту
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что 4 иранских дипломата погибли в результате израильского удара по Бейруту 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо дипломата.
Документ был направлен генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю Генеральной Ассамблеи Анналене Бербок и председателю Совета Безопасности ООН в марте, которым в этот период являются США.
В письме Иравани утверждает, что рано утром 8 марта израильская сторона нанесла удар по отелю Ramada в Бейруте. По его словам, в результате атаки погибли 4 дипломата Исламской Республики Иран.
Иранский дипломат назвал произошедшее «преднамеренной террористической атакой» и заявил, что погибшие сотрудники дипломатической службы «погибли мученической смертью», передает «Радиоточка НСН».
