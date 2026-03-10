США заявили об уничтожении почти всех мощностей Ирана по обогащению урана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты уничтожили почти все объекты Ирана, связанные с обогащением и конверсией урана. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

По словам Уиткоффа, американская сторона «уничтожила практически все» иранские мощности, используемые для обогащения и переработки урана.

Трампу напророчили позорный выход из конфликта с Ираном

Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль и США начали операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики. В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры