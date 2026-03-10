США заявили об уничтожении почти всех мощностей Ирана по обогащению урана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты уничтожили почти все объекты Ирана, связанные с обогащением и конверсией урана. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

По словам Уиткоффа, американская сторона «уничтожила практически все» иранские мощности, используемые для обогащения и переработки урана.