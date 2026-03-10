США заявили об уничтожении почти всех мощностей Ирана по обогащению урана
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты уничтожили почти все объекты Ирана, связанные с обогащением и конверсией урана. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.
По словам Уиткоффа, американская сторона «уничтожила практически все» иранские мощности, используемые для обогащения и переработки урана.
Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль и США начали операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики. В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».
