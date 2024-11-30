СМИ сообщили о рейдах силовиков в клубах Москвы

Рейды ОМОН прошли в двух клубах в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, силовики пришли в заведения Mono и Arma.

«Около сотни человек положили на пол лицом вниз. Некоторых гостей досматривали», — пишет Mash.

С чем связаны рейды, не уточняется.

Ранее стало известно, что новой задачей МВД России может стать сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Как отметил глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в беседе с НСН, соответствующие полномочия силовиков будут связаны в том числе с рейдами ночных заведений.

