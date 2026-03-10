В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения
10 марта 202620:46
Задымление продуктами горения зафиксировано в Советском районе Брянска. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Жителям района рекомендовано ограничить пребывание на улице и держать окна в помещениях закрытыми.
10 марта Богомаз сообщил, что по Брянску был нанесен ракетный удар. По словам главы региона, в результате атаки есть погибшие и раненые, однако их точное число не уточнялось.
Власти принимают меры по ликвидации последствий произошедшего, передает «Радиоточка НСН».
