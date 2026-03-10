В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения

Задымление продуктами горения зафиксировано в Советском районе Брянска. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Жителям района рекомендовано ограничить пребывание на улице и держать окна в помещениях закрытыми.

Губернатор сообщил о погибших и раненых при ударе ВСУ по Брянску

10 марта Богомаз сообщил, что по Брянску был нанесен ракетный удар. По словам главы региона, в результате атаки есть погибшие и раненые, однако их точное число не уточнялось.

Власти принимают меры по ликвидации последствий произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:Ракетный УдарВСУЗадымлениеБрянская Область

