Два мирных жителя погибли при атаке БПЛА в Запорожской области
Два мирных жителя погибли в результате атак беспилотников в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, один из ударов пришелся по гражданскому автомобилю. По предварительной информации оперативных служб, беспилотник атаковал машину, в результате чего водитель погиб. Кроме того, еще один удар был нанесен по мужчине, который передвигался на мотоцикле. Он получил смертельные ранения.
Балицкий сообщил, что в округе продолжается массированная атака с применением беспилотников. По его словам, обстановка в районе остается крайне напряженной.
Губернатор добавил, что из-за сохраняющейся угрозы для жизни специалистов выезд на место происшествия для детального осмотра и проведения следственных действий пока невозможен, передает «Радиоточка НСН».
