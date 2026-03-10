Два мирных жителя погибли при атаке БПЛА в Запорожской области

Балицкий сообщил, что в округе продолжается массированная атака с применением беспилотников. По его словам, обстановка в районе остается крайне напряженной.

Губернатор добавил, что из-за сохраняющейся угрозы для жизни специалистов выезд на место происшествия для детального осмотра и проведения следственных действий пока невозможен, передает «Радиоточка НСН».

