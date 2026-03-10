По его словам, песни с этого альбома напоминают короткометражки и даже мультфильмы.

«У меня очень много песен, разбросанных по годам. В первый альбом я собрал то, что было, а в этом альбоме больше половины абсолютно новых песен. Остальные песни не вошли в первый альбом, но я посчитал, что здесь они будут органичны. Например, "Два плаща" - это вообще одна из моих самых первых песен, я ее очень люблю. Все эти песни – это маленькие истории, по большому счету. Это какой-то небольшой фильмик, положенный на музыку короткий метр. Их можно не только услышать, но и увидеть. Это сюжетные песни, закольцованные, в них есть начало и конец истории. В них рассказана какая-то история и всегда найден выход. Есть начало и финал. В этом смысле эти песни кинематографичны. Из всех песен наиболее кинематографичная "Два плаща", это законченный мультфильм. Их можно будет услышать на моем сольном концерте 31 марта в Москве», - заключил собеседник НСН.

Первый музыкальный альбом Юрия Стоянова под названием «Где-то» вышел в январе 2021 года и состоял из 11 романсов, напоминает «Радиоточка НСН».