«У вас все в порядке?»: Юрий Стоянов раскрыл секреты альбома «Селфи»
Заглавная песня альбома озадачила друзей, значит получилась искренней, а «Два плаща» - это законченный мультфильм, сказал в эфире НСН Юрий Стоянов.
Актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов в интервью НСН рассказал, что песни с его нового музыкального альбома «Селфи» можно сравнить с короткометражками.
Ранее Стоянов выпустил пластинку под названием «Селфи», назвав ее многожанровой. В нее вошли восемь треков. Актер, ссылаясь на аранжировщика, отметил, что заглавная песня получилась в жанре инди-рока, «если бы я еще знал, что это такое». Стоянов объяснил, почему у альбома такое необычное название.
«Когда я пел песню "Селфи" друзьям и рядом была жена, они все немножко переглядывались, а потом отводили меня в сторону и спрашивали: "У вас все в порядке?" Значит, получилось. Песня получилась искренней и заставила близких людей заподозрить проблемы. Но это песня не про себя. Всегда, когда я сочиняю какую-то музыку, она для меня, как киношная картинка. Грубо говоря, это фильм, который я сам себе придумал, и в котором могла бы звучать эта песня. К счастью, личного в ней немного. Слово "селфи" мне очень понравилось, мне показалось, что, хоть оно и давно вошло в наш обиход, в нем все-таки есть сегодняшний день. Это сегодняшняя и вневозрастная история, хотя я все это себе не формулировал, Изначально я придумал две строчки, которые мне очень понравились: "Сделаем мы на прощание селфи, спрячу тебя в своем сердце, как в сейфе". Из этих двух строчек и появилась целая песня», - объяснил актер.
По его словам, песни с этого альбома напоминают короткометражки и даже мультфильмы.
«У меня очень много песен, разбросанных по годам. В первый альбом я собрал то, что было, а в этом альбоме больше половины абсолютно новых песен. Остальные песни не вошли в первый альбом, но я посчитал, что здесь они будут органичны. Например, "Два плаща" - это вообще одна из моих самых первых песен, я ее очень люблю. Все эти песни – это маленькие истории, по большому счету. Это какой-то небольшой фильмик, положенный на музыку короткий метр. Их можно не только услышать, но и увидеть. Это сюжетные песни, закольцованные, в них есть начало и конец истории. В них рассказана какая-то история и всегда найден выход. Есть начало и финал. В этом смысле эти песни кинематографичны. Из всех песен наиболее кинематографичная "Два плаща", это законченный мультфильм. Их можно будет услышать на моем сольном концерте 31 марта в Москве», - заключил собеседник НСН.
Первый музыкальный альбом Юрия Стоянова под названием «Где-то» вышел в январе 2021 года и состоял из 11 романсов, напоминает «Радиоточка НСН».
