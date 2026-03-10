Шесть человек погибли при ракетном ударе по Брянску, ранены 37

Шесть мирных жителей погибли, еще 37 получили ранения в результате ракетного удара по Брянску. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения

Глава региона сообщил, что находится на месте происшествия.

Там он заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе работ по ликвидации последствий удара и эвакуации жителей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
