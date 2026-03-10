Шесть человек погибли при ракетном ударе по Брянску, ранены 37
10 марта 202620:59
Шесть мирных жителей погибли, еще 37 получили ранения в результате ракетного удара по Брянску. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава региона сообщил, что находится на месте происшествия.
Там он заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе работ по ликвидации последствий удара и эвакуации жителей, передает «Радиоточка НСН».
