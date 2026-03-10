Губернатор сообщил о погибших и раненых при ударе ВСУ по Брянску
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара по Брянску есть погибшие и пострадавшие.
По словам главы региона, удар пришелся по территории города. По словам Богомаза, атака была направлена по мирным жителям. Точное число погибших и раненых губернатор не уточнил.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Иран заявил о гибели четырех дипломатов при ударе Израиля по Бейруту
- Верховный суд поддержал Стаса Намина в споре с участниками группы Gorky Park
- Уиткофф сообщил, что встреча по Украине может пройти на следующей неделе
- Последний форпост: Когда армия России сможет освободить всю территорию ДНР
- Губернатор сообщил о погибших и раненых при ударе ВСУ по Брянску
- США заявили об уничтожении почти всех мощностей Ирана по обогащению урана
- Путин поручил наградить звездой Героя России бойца Ярашева
- Не отмена, а перенос: Почему Кадышева не выступит в «Лужниках»
- В Госдуме предложили отправлять в армию граждан, оспаривающих решение военкомата
- «Лужники» примут Суперфинал Кубка России