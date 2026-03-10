Губернатор сообщил о погибших и раненых при ударе ВСУ по Брянску

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара по Брянску есть погибшие и пострадавшие.

По словам главы региона, удар пришелся по территории города. По словам Богомаза, атака была направлена по мирным жителям. Точное число погибших и раненых губернатор не уточнил.

СМИ: ВСУ ударили по Брянску

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

