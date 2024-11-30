СМИ: На концерт рэпера Mayot ворвался ОМОН

На концерт рэп-исполнителя Артема Никитина (известен как Mayot) в клубе Base в Санкт-Петербурге ворвался отряд ОМОНа с собаками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.\

СМИ сообщили о рейдах силовиков в клубах Москвы

Отмечается, что инцидент произошел сразу после начала мероприятия. По данным Telegram-канала, силовики занимаются поиском наркотических средств.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что рейды ОМОН прошли в двух клубах в Москве.

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ФОТО: РИА Новоости//Рамиль Ситдиков
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