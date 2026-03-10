Верховный суд поддержал Стаса Намина в споре с участниками группы Gorky Park

Верховный суд России отказался пересматривать решения Суда по интеллектуальным правам по спору между основателем группы «Парк Горького» Стасом Наминым и бывшими участниками коллектива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Ранее Алексей Белов, Александр Миньков (Маршал) и Александр Львов просили признать недобросовестной конкуренцией оформление Наминым прав на 4 товарных знака со словами «Парк Горького» и Gorky Park. В мае 2025 года Суд по интеллектуальным правам отклонил их иск, а в ноябре президиум суда оставил это решение без изменений.