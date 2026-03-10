Уиткофф сообщил, что встреча по Украине может пройти на следующей неделе
Трехсторонние переговоры представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта могут пройти на следующей неделе. Об этом в интервью телеканалу CNBC сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
По его словам, встреча, вероятно, будет перенесена на один из дней следующей недели. Уиткофф отметил, что американская сторона рассчитывает сохранить позитивный настрой вокруг подготовки переговоров.
5 марта начальник Главного управления Генерального штаба ВС России и член российской делегации Игорь Костюков говорил, что дата и место следующих переговоров с Украиной пока не определены. С аналогичным заявлением за два дня до этого выступали и в Кремле.
Там также отмечали, что вряд ли стоит рассматривать Абу-Даби в качестве площадки для переговоров на фоне операции США в Иране и ответных ударов иранской стороны, передает «Радиоточка НСН».
