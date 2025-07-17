Зеленский анонсировал «мегасделку» с Трампом по беспилотникам

По его словам, соглашение предусматривает, что США купят проверенные в боевых условиях украинские беспилотники, а Киев, в свою очередь, закупит ряд необходимых ему американских вооружений.

«Мы предложили поделиться всем, что узнали за три года конфликта... Эти технологии нужны народу Америки, их нужно иметь в своем арсенале», - подчеркнул Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

