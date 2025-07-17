Зеленский анонсировал «мегасделку» с Трампом по беспилотникам
Украина и США обсуждают «мегасделку» по обмену технологиями в области беспилотников. Об этом газете The New York Post заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, соглашение предусматривает, что США купят проверенные в боевых условиях украинские беспилотники, а Киев, в свою очередь, закупит ряд необходимых ему американских вооружений.
«Мы предложили поделиться всем, что узнали за три года конфликта... Эти технологии нужны народу Америки, их нужно иметь в своем арсенале», - подчеркнул Зеленский.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дроны атаковали восемь районов Белгородской области, повреждены дома
- Депутат Матвеев призвал расширить список причин для лишения гражданства
- Зеленский анонсировал «мегасделку» с Трампом по беспилотникам
- Президент Ирана вынужденно пересел на такси из-за некачественного бензина
- В Подмосковье умерла девочка, на которую напали с молотком
- «Перестановка кроватей»: Кому и зачем нужна протеже Ермака на посту премьера Украины
- Против Дмитрия Певцова подали иск о защите чести и достоинства
- «Через прокладку»: США могут присоединить Гренландию без применения военной силы
- Сотни иностранных фехтовальщиков выступили против россиян на чемпионате мира
- Ктулху, Депп и Атлантида: Основатель группы «Гран-КуражЪ» о проникновении кино в музыку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru