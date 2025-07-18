Видели вспышки: Стало известно о серии взрывов в Орловской области

Серия взрывов прогремела в Орловской области, сообщает Telegram-канал SHOT.

Названа причина отключения электроэнергии в Запорожской области

В регионе работает система противовоздушной обороны России. По словам очевидцев, в пригороде Орла прозвучало как минимум четыре взрыва. Недалеко от поселка городского типа Знаменка были видны вспышки.

Ранее стало известно, что за два часа в РФ сбито 22 украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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