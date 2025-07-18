Видели вспышки: Стало известно о серии взрывов в Орловской области
18 июля 202505:31
Серия взрывов прогремела в Орловской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
В регионе работает система противовоздушной обороны России. По словам очевидцев, в пригороде Орла прозвучало как минимум четыре взрыва. Недалеко от поселка городского типа Знаменка были видны вспышки.
Ранее стало известно, что за два часа в РФ сбито 22 украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru