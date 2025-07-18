ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, ранены два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Репяховка, где автомобиль подвергся удару со стороны украинского дрона. Пострадавшие — двое мужчин с ранениями ног — были доставлены попутным транспортом в центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.