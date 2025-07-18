ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, ранены два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошел в селе Репяховка, где автомобиль подвергся удару со стороны украинского дрона. Пострадавшие — двое мужчин с ранениями ног — были доставлены попутным транспортом в центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, ранены два мирных жителя
- Кадровики раскрыли, как пенсионеры и студенты помогут работодателям летом
- Социологи зафиксировали рост недовольства Трампом среди американцев
- СМИ: Планы США ввести пошлины на удобрения из РФ грозят ростом цен на продукцию
- ФНС приостановила операции по счетам ИП композитора Юрия Антонова
- Главные фавориты РПЛ: Червиченко с Непомнящим ставят на «Зенит»
- Россия прекратила соглашение с Германией о военно-техническом сотрудничестве
- В Брянске умер участник ВИА «Стожары» Алексей Никольский
- «Тупо сжигали!»: Почему в России не продают вещи из культовых советских фильмов
- СМИ: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в сентябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru