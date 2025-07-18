ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, ранены два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Репяховка, где автомобиль подвергся удару со стороны украинского дрона. Пострадавшие — двое мужчин с ранениями ног — были доставлены попутным транспортом в центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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