В Минобороны РФ заявили об уничтожении пяти летевших на Москву дронов
Российские средства ПВО в период с 14:00 до 18:00 мск 18 июля уничтожили и перехватили 26 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что девять дронов ВСУ сбили над территорией Калужской области и столько же - над Брянской областью. По одному БПЛА уничтожены над Курской и Смоленской областями.
«Шесть беспилотников сбили над территорией Московского региона, в том числе пять дронов, летевших на Москву», - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица активно помогает российским военным отражать атаки беспилотников, используя для этого все свои технологические и информационные достижения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru