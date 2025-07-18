В Минобороны РФ заявили об уничтожении пяти летевших на Москву дронов

В ведомстве уточнили, что девять дронов ВСУ сбили над территорией Калужской области и столько же - над Брянской областью. По одному БПЛА уничтожены над Курской и Смоленской областями.

«Шесть беспилотников сбили над территорией Московского региона, в том числе пять дронов, летевших на Москву», - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица активно помогает российским военным отражать атаки беспилотников, используя для этого все свои технологические и информационные достижения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

