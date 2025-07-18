Воробьев: Над пятью округами Подмосковья сбили 11 беспилотников

Одиннадцать украинских беспилотников уничтожили минувшей ночью над пятью округами Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор уточнил, что силы ПВО сбили БПЛА в округах Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад, Можайск.

«Большая часть дронов была уничтожена на подлете, серьезных последствий удалось избежать. Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», - написал Воробьев в Telegram-канале.

Так, в коттеджном поселке «Рязанцы» в Сергиево-Посадском городском округе получили повреждения фасады и остекление двух частных домов. В деревне Марьино в Солнечногорске были разрушены забор, часть стены, оконные конструкции в частном доме.

Губернатор пообещал оказать помощь жителям, имущество которых пострадало.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 18 июля над Московским регионом ликвидировали десять БПЛА, напоминает «Свободная пресса».

