Симоньян рассказала, почему некоторые журналисты отказались ехать в Старобельск

Тележурналисты BBC и CNN отказались ехать на место удара со стороны Киева по колледжу в Старобельске, потому что предпочитают не знать о последствиях преступлений Украины, сообщила ИС «Вести» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, даже из арабского мира некоторые журналисты, которым было предложено приехать, отказались от этого. При этом Симоньян отметила, что в Китае сюжеты из Старобельска собирают сотни миллионов просмотров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на место трагедии в Старобельске в ЛНР, произошедшей в результате атаки ВСУ на Старобельский профессиональный колледж в ночь на 22 мая, отправились свыше 50 журналистов из 19 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
