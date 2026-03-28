В Дагестане произошли отключения электричества в 132 населенных пунктах
Аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в 132 населенных пунктах Дагестана, проблемы связаны с замыканиями на линии электропередачи на фоне непогоды. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«Без электроснабжения остаются 132 населенных пункта в 8 муниципальных районах (Левашинский, Сергокалинский, Цунтинский, Кайтагский, Табасаранский, Магарамкентский, Агульский, Чародинский)», - подчеркнули в ведомстве.
Аварийно-восстановительные работы ведут восемь бригад в составе 25 специалистов и восьми единиц техники. Ожидается, что электроснабжение восстановят к 21:00 субботы, 28 марта.
Ранее в Беловском районе Курской области около пяти тысяч жителей остались без электричества после удара ВСУ по энергетическим объектам.
