СМИ: Си повысил голос на Трампа во время прошедших переговоров

Китайский лидер Си Цзиньпин высказал свое негодование президенту США Дональду Трампу из-за милитаризации Токио, который в 2025 году принял рекордный оборонный бюджет. Глава КНР выразил негодование и повысил голос во время переговоров с Трампом, чем удивил американскую переговорную группу. Дело в том, что обсуждение политики Японии не фигурировало в программе встречи двух стран.

Китайский лидер раскритиковал японского премьер-министра Санаэ Такаити и ее политику в отношении повышения оборонных расходов страны. Президент США ответил, что Токио должен занимать более жесткую позицию в вопросах обороны из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи.

Ранее Трамп опроверг информацию о словах Си Цзиньпина про Путина и Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

