Совбез РФ: Представители 12 недружественных стран приедут на форум по безопасности

В Россию на первый Международный форум по безопасности прибудут представители 12 недружественных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Речь идет о неофициальных представителях таких государств. Они выступают за развитие конструктивных отношений с Москвой.

Мероприятие состоится 26-29 мая в Подмосковье с участием более 140 делегаций из более чем 120 стран. Своих представителей направляют почти все страны Африки, все партнеры из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки, где проживает около 70 процентов населения Земли.

СБ организует проведение ежегодной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, с 2010 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от отношений с Европой.


