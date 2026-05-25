Совбез РФ: Представители 12 недружественных стран приедут на форум по безопасности
В Россию на первый Международный форум по безопасности прибудут представители 12 недружественных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.
Речь идет о неофициальных представителях таких государств. Они выступают за развитие конструктивных отношений с Москвой.
Мероприятие состоится 26-29 мая в Подмосковье с участием более 140 делегаций из более чем 120 стран. Своих представителей направляют почти все страны Африки, все партнеры из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки, где проживает около 70 процентов населения Земли.
СБ организует проведение ежегодной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, с 2010 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от отношений с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
