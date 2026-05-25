Минприроды против строительства высотного отеля на Куршской косе

Министерство природных ресурсов России отказало в согласовании строительства высотного отеля на территории нацпарка «Куршская коса», сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Согласно результатам экологической экспертизы Зоологического института РАН, проект опасен для 15 видов перелетных птиц, занесенных в Красную книгу. Экологи считают стеклянное здание «стеной смерти» для пернатых. Проект намерена реализовать фирма с миллионными убытками, а ее бенефициарами выступают продавец алкоголем и супруга председателя совета депутатов одного из городов Калининградской области.

Эксперты рекомендовали застройщику снизить высотность и изменить фасад здания, заменив стекло на другие материалы. Однако застройщик — компания «Спецавторанс» — оказался вносить изменения в проект, как и официально принять неудобные для себя результаты исследования. В результате проект не получил одобрения властей.

Ранее был задержан директор нацпарка «Куршская коса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

