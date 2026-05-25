Половина россиян ожидает сокращения ассортимента в магазинах

Как оказалось, около 40% граждан допустили уменьшение ассортимента в магазинах. На этом фоне меняется модель потребления: покупатели чаще экономят, переходят в дискаунтеры, а также отдают предпочтение онлайн-сервисам и искусственному интеллекту для выбора товаров.

По словам экспертов, несмотря на рост осторожных настроений, ожидается сокращение ассортимента в торговых точках, однако это не будет носить массовый характер. Главными факторами для россиян до сих пор остаются цена и качество.

Способствовать улучшению может развитие маркетинговых программ ритейлеров. Сегодня даже глобальные игроки жертвуют своей прибылью и снижением маржинальности ради того, чтобы надолго задержать лояльность клиентов.

