Половина россиян ожидает сокращения ассортимента в магазинах
Изменения на розничном рынке усилили пессимизм российских покупателей, сообщают «Известия».
Как оказалось, около 40% граждан допустили уменьшение ассортимента в магазинах. На этом фоне меняется модель потребления: покупатели чаще экономят, переходят в дискаунтеры, а также отдают предпочтение онлайн-сервисам и искусственному интеллекту для выбора товаров.
По словам экспертов, несмотря на рост осторожных настроений, ожидается сокращение ассортимента в торговых точках, однако это не будет носить массовый характер. Главными факторами для россиян до сих пор остаются цена и качество.
Способствовать улучшению может развитие маркетинговых программ ритейлеров. Сегодня даже глобальные игроки жертвуют своей прибылью и снижением маржинальности ради того, чтобы надолго задержать лояльность клиентов.
Ранее стало известно, что Россию заполонили «нищемаркеты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
