Большинство погибших в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях
Большая часть студенток колледжа, которые погибли от удара Киева в Старобельске, будет похоронена в подвенечных платьях, сообщает ТАСС.
Об этом на месте трагедии заявила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. «Очень страшно, что многих из девочек будут хоронить в подвенечных платьях», - указала она.
Отмечается, что возраст большей части погибших - от 14 до 18 лет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на место трагедии в Старобельске в ЛНР, произошедшей в результате атаки ВСУ на Старобельский профессиональный колледж в ночь на 22 мая, отправились свыше 50 журналистов из 19 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
