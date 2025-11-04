В результате атаки БПЛА ВСУ на заводе в Стерлитамаке произошел взрыв

ВЗРЫВ В СТЕРЛИТАМАКЕ

Утром 4 ноября глава городского округа Стерлитамака Эмиль Шаймарданов сообщил, что в городе произошел взрыв на нефтехимическом заводе АО «СНХЗ» в цехе водоочистки. Он уточнил, что цех был частично разрушен. По словам чиновника, там находилось пять человек, в результате инцидента никто не пострадал.

«В настоящее время все аварийные службы выехали на место. Причины взрыва устанавливаются», - написал Шаймарданов в своем Telegram-канале.

Местные жители рассказали Telegram-каналу «Shot», что слышали три взрыва. После хлопков, по словам очевидцев, с завода повалил дым.