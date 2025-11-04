В результате атаки БПЛА ВСУ на заводе в Стерлитамаке произошел взрыв

Это уже третий взрыв на промышленном предприятии в городе за последнее время. Однако в предыдущие разы причинами стали нарушения на заводах.

В Башкирии ВСУ атаковали беспилотниками промкомплекс в Стерлитамаке. В результате этого на нефтехимическом заводе произошел взрыв. Есть разрушения. В момент ЧП никто не пострадал.

ВЗРЫВ В СТЕРЛИТАМАКЕ

Утром 4 ноября глава городского округа Стерлитамака Эмиль Шаймарданов сообщил, что в городе произошел взрыв на нефтехимическом заводе АО «СНХЗ» в цехе водоочистки. Он уточнил, что цех был частично разрушен. По словам чиновника, там находилось пять человек, в результате инцидента никто не пострадал.

«В настоящее время все аварийные службы выехали на место. Причины взрыва устанавливаются», - написал Шаймарданов в своем Telegram-канале.

Местные жители рассказали Telegram-каналу «Shot», что слышали три взрыва. После хлопков, по словам очевидцев, с завода повалил дым.

Позже глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что промышленный комплекс Стерлитамака подвергся атаке двух украинских дронов. Он назвал происшествие террористической атакой ВСУ, передает RT.

«Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», - написал политик в своем Telegram-канале.

Всего, по данным Министерства обороны России, минувшей ночью 4 ноября силы ПВО сбили 85 беспилотников ВСУ над территорией страны. В ведомстве уточнили, что 40 дронов были ликвидированы над Воронежской областью, 20 — над Нижегородской, десять — над Белгородской, шесть — над Курской, четыре — над Липецкой, по два — над Волгоградским регионом и Башкортостаном, а также один — над Саратовской областью, пишет RT.

По данным «Ura.ru», АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» входит в группу компаний «Росхим» и является значимым предприятием нефтехимической отрасли Башкирии. Завод специализируется на выпуске продукции для различных сфер: от нефтеперерабатывающей и пищевой, до медицины, косметологии, а также производства пластмасс и резинотехнических изделий.

ДРУГИЕ ВЗРЫВЫ НА ЗАВОДАХ В СТЕРЛИТАМАКЕ

Однако взрыв на АО «СНХЗ» в Стерлитамаке — не единственный на промпредприятии города за последние несколько месяцев. Так, 17 октября на химическом заводе «Авангард» произошел взрыв, передает «Ura.ru». Тогда в результате происшествия погибли три человека, еще минимум девять получили ранения.

В результате взрыва часть здания была повреждена, но угрозы его дальнейшего обрушения не было, поэтому позже завод продолжил работать в штатном режиме. Радий Хабиров опроверг версию о взрыве якобы из-за атаки БПЛА ВСУ, передает RT.

Сообщалось, что ЧП могло произойти из-за нарушений технологического режима на нитроузле. «Авангард» производит боеприпасы, химпродукцию, промышленные взрывчатые вещества и занимается утилизацией вооружения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, напоминает «РЕН ТВ».

До этого утром 9 августа в Стерлитамаке на производственной площадке «Каустик» «Башкирской содовой компании» на Технической улице произошел взрыв газовоздушной смеси.

Количество пострадавших постоянно увеличивалось. Согласно последней информации, их число превысило 40 человек. Известно, что у большинства раненых диагностировали ожоги слизистых и отравление парами химикатов. Позже один из пострадавших умер в Уфе.

Вероятной причиной детонации стала разгерметизация трубопровода при подготовке к капитальному ремонту. По информации СМИ, за несколько дней до взрыва сотрудники Росприроднадзора проверяли «Башкирскую содовую компанию». По результатам проверки ведомство нашло ряд нарушений, а предприятию вынесли предостережение.

