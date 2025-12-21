Петр Гуменник стал победителем чемпионата России по фигурному катанию
Петр Гуменник стал победителем чемпионата России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге. Последние медали были разыграны сегодня в мужском одиночном катании.
Гуменник по сумме короткой и произвольной программ набрал 304,95 балла. Это первая его победа на национальном первенстве. Серебро досталось Евгению Семененко (296,80 балла), бронза — Марку Кондратюку (281,08 балла).
В женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян, в парном — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским фигуристам участвовать в олимпийском квалификационном турнире в Пекине в нейтральном статусе. От России на Игры-2026 в Италию уже отобрались фигуристы Гуменник и Аделия Петросян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
