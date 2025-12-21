Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама

По ее словам, подарок был привезен именно во время текущего визита в Санкт-Петербург, поскольку делегация ждала подходящего момента — приезда в северную столицу России. Эйсмонт подчеркнула, что картина создана специально для российского президента и несет в себе «белорусскую душу».

В сюжете телеканала уточняется, что на полотне изображены живописные виды Валаама — места, где лидеры двух стран неоднократно проводили встречи. Подарок был подготовлен еще осенью и приурочен к дню рождения Владимира Путина 7 октября, однако передать его лично удалось только сейчас.

Ранее Лукашенко подарил президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании икону и ювелирное украшение в виде белорусских васильков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».