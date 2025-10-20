На румынском НПЗ произошел взрыв, пострадал рабочий

На нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil в Румынии произошел взрыв, в результате которого пострадал один из сотрудников подрядной организации. Об этом сообщило предприятие.

Инцидент произошел 20 октября около 11:30 на территории завода, временно остановленного для капитального ремонта. По данным компании, при проведении работ сотрудниками подрядчика Felbermayer SRL в промышленной канализационной системе произошёл хлопок, вызвавший выброс крышки люка.