На румынском НПЗ произошел взрыв, пострадал рабочий
На нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil в Румынии произошел взрыв, в результате которого пострадал один из сотрудников подрядной организации. Об этом сообщило предприятие.
Инцидент произошел 20 октября около 11:30 на территории завода, временно остановленного для капитального ремонта. По данным компании, при проведении работ сотрудниками подрядчика Felbermayer SRL в промышленной канализационной системе произошёл хлопок, вызвавший выброс крышки люка.
Один из рабочих получил травмы и был доставлен в уездную больницу скорой помощи Прахова. Его состояние оценивается как стабильное, пострадавший находится в сознании.
Руководство завода сообщило, что проводится расследование происшествия и профилактические мероприятия для предотвращения подобных случаев. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и работе предприятия нет, передает «Радиоточка НСН».
