Российский фигурист Галлямов оскорбил журналистку из-за раннего звонка
Олимпийский чемпион в командных соревнованиях, российский фигурист Александр Галлямов резко высказался в адрес журналистки, которая позвонила ему рано утром после выступления. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.
Галлямова возмутил звонок в то время, когда он хотел выспаться после произвольной программы. Он назвал журналистку больной на всю голову и заявил, что такой поступок считает крайне подлым.
Ранее Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поругался с партнершей после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Петр Гуменник стал победителем чемпионата России по фигурному катанию
- Российский фигурист Галлямов оскорбил журналистку из-за раннего звонка
- СМИ: Авторитетный бизнесмен Виктор Аверин утонул в Подмосковье
- Россияне стали чаще читать книги об опере и балете
- В ГД предложили компенсировать жителям Крайнего Севера проезд к месту отдыха
- В авиаотрасли исключили дефицит пилотов в РФ
- Онищенко усомнился в готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе
- Пассажиров призвали не паниковать из-за массовых авиапроисшествий с Superjet 100
- Песков рассказал, что ему понравились не все вопросы на «Итогах года»
- Эксперт: Новогодний подарок учителю не должен превышать 3 тысячи рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru