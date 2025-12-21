Российский фигурист Галлямов оскорбил журналистку из-за раннего звонка

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях, российский фигурист Александр Галлямов резко высказался в адрес журналистки, которая позвонила ему рано утром после выступления. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

СМИ: Фигурист Галлямов сломал ногу

Галлямова возмутил звонок в то время, когда он хотел выспаться после произвольной программы. Он назвал журналистку больной на всю голову и заявил, что такой поступок считает крайне подлым.

Ранее Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поругался с партнершей после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

