Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 35

Количество пострадавших в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 35. Об этом пишет РИА Новости.

«Число пострадавших... по уточненной информации, возросло до 35 человек», - рассказал агентству представитель экстренных служб.

По данным главы Челябинской области Алексей Текслера, при взрыве погибли 12 человек, получили травмы 29 человек. Шесть пострадавших госпитализировали, пятеро из них в тяжелом состоянии.

Взрыв и возгорание произошли на одном из предприятий в Копейске 22 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов.

