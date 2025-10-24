Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 35
Количество пострадавших в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 35. Об этом пишет РИА Новости.
«Число пострадавших... по уточненной информации, возросло до 35 человек», - рассказал агентству представитель экстренных служб.
По данным главы Челябинской области Алексей Текслера, при взрыве погибли 12 человек, получили травмы 29 человек. Шесть пострадавших госпитализировали, пятеро из них в тяжелом состоянии.
Взрыв и возгорание произошли на одном из предприятий в Копейске 22 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов.
