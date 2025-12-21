Как пишет газета со ссылкой на высокопоставленного дипломата, знакомого с ходом переговоров в ЕС, Макрон оказался настолько слаб, что вынужден был «спрятаться за спиной» премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

На прошлой неделе на саммите ЕС лидеры стран-членов одобрили предоставление Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Средства будут привлечены за счет совместных заимствований на финансовых рынках и обеспечены бюджетом Евросоюза. При этом план по использованию замороженных активов Центрального банка России для финансирования этой помощи не был реализован из-за отсутствия консенсуса. Венгрия, Словакия и Чехия получили исключение и не будут нести финансовые обязательства по гарантии кредита. Таким образом, в ЕС не смогли прийти к соглашению об использовании резервов ЦБ для выделения финпомощи Украине.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что провал плана по использованию замороженных активов России, который лоббировал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, серьёзно ударил по его репутации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».