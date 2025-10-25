В Сочи при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек, трое пострадали
На месте происшествия ввели режим локальной ЧС.
Ночью 25 октября в Сочи в одном из многоквартирных домов произошел взрыв. В результате происшествия начался пожар. По информации МЧС, причиной ЧП стал взрыв газа. Есть пострадавшие и один погибший.
ПОГИБШИЙ И ПОСТРАДАВШИЕ
Инцидент произошел в доме на улице Тимирязева 30/3 примерно в 01:10 по московскому времени. Известно, что ЧП случилось в одной из квартир на четвертом этаже. В Оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате происшествия погиб один человек. Изначально говорилось об одно пострадавшем, но позже их число увеличилось до трех.
По предварительным данным, погибшему было 70 лет. Трое человек госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, передают «Известия».
«Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра», - передали в оперштабе.
При этом Telegram-канал «Baza» также писал, что после взрыва дома спасатели нашли под завалами 8-летнюю девочку. По данным источника, ее госпитализировали.
РАЗРУШЕНИЯ
В пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю объявили, что причиной ЧП стал взрыв газа. Начался пожар, который спасатели смогли быстро потушить.
«В 01:17 по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 15 квадратных метров», - добавили в ведомстве.
Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах, которые публикуют очевидцы после трагедии, видны серьезные разрушения. В штабе рассказали, что взрывом были разрушены стены и повреждено остекление в трех квартирах. СМИ писали, что взрывная волна была такой силы, что осколки и оконные проемы вылетели наружу и разлетелись на десятки метров.
Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил, что в районе пострадавшего дома ввели режим локальной ЧС. Отмечается, что специалисты проведут обследование здания, чтобы оценить его состояние, после чего власти примут решение о его дальнейшей эксплуатации.
ПРИЧИНЫ
«РЕН ТВ» передавал, что раньше собственники квартир не замечали в доме проблем с газом. Однако издание «Sochi1.ru» наоборот писало, что жители одной из квартир накануне ЧП вызывали газовиков из-за утечки газа. По данным источника, специалистов долго не было, но в итоге они пришли и якобы устранили проблему. Основная причина произошедшего устанавливается.
Кроме того, чиновник в своем Telegram-канале написал, что разрушенный дом является самостроем. Право собственности на помещения жители получили в 2012 году по решению суда.
Прошунин рассказал, что из здания эвакуировали 70 человек. При этом жильцам пострадавших квартир предоставили два пункта временного размещения в хостеле и в одном из ЖК, где разместились 28 человек.
В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Мэр Сочи пообещал предоставить всю необходимую поддержку жителям дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее «Известия» сообщили, что в Волгоградской области при взрыве в частном доме погибли два человека.
