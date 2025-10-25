В Сочи при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек, трое пострадали

ПОГИБШИЙ И ПОСТРАДАВШИЕ

Инцидент произошел в доме на улице Тимирязева 30/3 примерно в 01:10 по московскому времени. Известно, что ЧП случилось в одной из квартир на четвертом этаже. В Оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате происшествия погиб один человек. Изначально говорилось об одно пострадавшем, но позже их число увеличилось до трех.

По предварительным данным, погибшему было 70 лет. Трое человек госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, передают «Известия».

«Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра», - передали в оперштабе.