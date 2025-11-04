Хабиров заявил об атаке БПЛА на Стерлитамак
Промышленный комплекс в Стерлитамаке был атакован беспилотниками. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале.
"Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА", - подчеркнул он.
Силами Минобороны и службы безопасности предприятий оба дрона сбили. Обломки рухнули в промзоне близ вспомогательного цеха.
Как отметил Хабиров, пострадавших или погибших в результате ЧП нет. Комплекс работает штатно .
Ранее во вторник администрация Стерлитамака заявила о взрыве на Стерлитамакском нефтехимическом заводе и частичном обрушении цеха водоочистки.
