Хабиров заявил об атаке БПЛА на Стерлитамак

Промышленный комплекс в Стерлитамаке был атакован беспилотниками. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале.

"Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА", - подчеркнул он.

Силами Минобороны и службы безопасности предприятий оба дрона сбили. Обломки рухнули в промзоне близ вспомогательного цеха.

Как отметил Хабиров, пострадавших или погибших в результате ЧП нет. Комплекс работает штатно .

Ранее во вторник администрация Стерлитамака заявила о взрыве на Стерлитамакском нефтехимическом заводе и частичном обрушении цеха водоочистки.

