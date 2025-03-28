Вода начала поступать при погружении: Россиянка рассказала о ЧП с батискафом в Хургаде

По ее словам, было два открытых люка, и «полилась вода, будто субмарина сорвалась, на чём держалась». «Кому-то удалось выплыть, кому-то не удалось», — заявила женщина. Отмечается, что на помощь подоспели находящиеся неподалеку катера.

Шесть граждан России, включая двоих несовершеннолетних, стали жертвами крушения батискафа у берегов египетской Хургады. Семь россиян, среди которых пятеро несовершеннолетних, находятся в больницах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

