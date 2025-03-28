Вода начала поступать при погружении: Россиянка рассказала о ЧП с батискафом в Хургаде
В затонувший у берегов Хургады батискаф «Синдбад» вода стала поступать через люки сразу после начала погружения, сообщила изданию «Известия» россиянка Екатерина.
По ее словам, было два открытых люка, и «полилась вода, будто субмарина сорвалась, на чём держалась». «Кому-то удалось выплыть, кому-то не удалось», — заявила женщина. Отмечается, что на помощь подоспели находящиеся неподалеку катера.
Шесть граждан России, включая двоих несовершеннолетних, стали жертвами крушения батискафа у берегов египетской Хургады. Семь россиян, среди которых пятеро несовершеннолетних, находятся в больницах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru