Туроператоры дали спасительные советы отдыхающим в Таиланде

Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил в эфире НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

В Пхукете погиб молодой россиянин, который не справился с управлением скутером Honda Forza 350, сообщил Channel 7. Также сообщается, что прогулочный катер с российскими туристами загорелся на юге Таиланда. Инцидент произошел неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет. А 28 марта землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок. Арутюнов дал советы туристам, которые в ближайшее время посетят страну.