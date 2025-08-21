«Бьем по людям»: Депутат Останина призвала не ограничивать покупку студий
Нина Останина в разговоре с НСН раскритиковала предложение сенатора Андрея Кутепова о введении запрета на приобретение малогабаритного жилья по программе семейной ипотеки.
Не семьи надо наказывать, а застройщиков и банки, которые взвинтили цены, заявила НСН председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Россиянам хотят запретить покупать квартиры-студии по программе семейной ипотеки. Из программы могут исключить не только студии, но и однушки площадью менее 28 кв. м. Эта инициатива принадлежит сенатору Андрею Кутепову, который уже обратился с такой просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой. По его словам, студия не может являться полноценным жильем для семьи. Останина подчеркнула, что сейчас россияне покупают малогабаритное жилье не от хорошей жизни.
«В полноценной семье рождаются дети, и многие родители, с заботой о них, делают инвестиции впрок, поэтому я против каких-либо запретов. Не семьи надо наказывать, а застройщиков и банки, которые взвинтили цены. А то получается, опять бьем по людям. Центробанку РФ нужно запретить устанавливать такую высокую ставку рефинансирования, которая делает любую ипотеку невыгодной, а строительным компаниям запретить наживаться на якобы льготной ипотеке. Право выбора должно быть у каждой семьи. Сегодня не от хорошей жизни россияне покупают малогабаритные квартиры, а только для того, чтобы не оказаться на улице», - заметила депутат.
По ее словам, к решению жилищной и демографической проблем следует подходить системно.
«Сенатор Кутепов не там ищет причины жизни людей в стесненных условиях. Как правило, в восьмиметровые студии переселяется наша молодежь. И одним запретом ни проблему жилплощади, ни проблему демографии не решить. К этим вопросам следует подходить системно. Правительство и региональные власти, прежде чем принять какое-либо решение, должны рассматривать вопрос с точки зрения его воздействия на демографию. Подобные инициативы, исходящие от наших политиков, только пугают население. Он высказался, а люди, пока не запретили малогабаритное жилье, кинутся его покупать. А потом скажут, что Госдума во всём виновата, потому что сенаторов у нас мало кто знает», - добавила Останина.
Ранее в России подорожали малогабаритные квартиры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жеребьевка свела двух россиянок с украинками в первом раунде US Open
- СМИ: Офис Зеленского уговаривает Залужного не баллотироваться в президенты
- Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Лерчек
- «Бьем по людям»: Депутат Останина призвала не ограничивать покупку студий
- Присяжные оправдали экс-охранника Исмаилова по делу о покушении на Авраама Руссо
- Подоляк призвал дать Украине ракеты для ударов по России
- Запашный выступил против подорожания билетов на цирковые шоу
- Издатели бьют тревогу из-за поддельных учебников и книг
- Трамп: Некомпетентный Байден не позволил Украине дать отпор
- Писатель Лукьяненко призвал маркировать книги, написанные с помощью ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru