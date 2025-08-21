Не семьи надо наказывать, а застройщиков и банки, которые взвинтили цены, заявила НСН председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Россиянам хотят запретить покупать квартиры-студии по программе семейной ипотеки. Из программы могут исключить не только студии, но и однушки площадью менее 28 кв. м. Эта инициатива принадлежит сенатору Андрею Кутепову, который уже обратился с такой просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой. По его словам, студия не может являться полноценным жильем для семьи. Останина подчеркнула, что сейчас россияне покупают малогабаритное жилье не от хорошей жизни.