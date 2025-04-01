Катер с туристами из России и Казахстана взорвался на юге Таиланда

Инцидент произошел неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет. В момент взрыва 30 туристов находились в воде — на борту оставался лишь один россиянин, который получил ожоги.



Пострадавшего доставили в больницу, остальные вернулись в отели в целости и сохранности.

Ранее в Таиланде произошла авария с участием автобуса, перевозившего 35 российских туристов, напоминает RT.

