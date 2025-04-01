Катер с туристами из России и Казахстана взорвался на юге Таиланда

Прогулочный катер с отдыхающими из России и Казахстана взорвался на юге Таиланда, сообщает местная туристическая полиция.

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Инцидент произошел неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет. В момент взрыва 30 туристов находились в воде — на борту оставался лишь один россиянин, который получил ожоги.

Пострадавшего доставили в больницу, остальные вернулись в отели в целости и сохранности.

Ранее в Таиланде произошла авария с участием автобуса, перевозившего 35 российских туристов, напоминает RT.

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