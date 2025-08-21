Присяжные оправдали экс-охранника Исмаилова по делу о покушении на Авраама Руссо
Московский гарнизонный военный суд оправдал бывшего личного охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Присяжные единогласно признали его невиновным, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса. Заседания проходили в закрытом режиме.
Эльдукаеву вменяли несколько тяжких статей, включая покушение на убийство по найму, пособничество и участие в организованной группе. По версии следствия, он был причастен к двум эпизодам.
Первый связан с конфликтом Исмаилова с предпринимателем Таиром Гуршумовым в 1996 году, когда в Москве был обстрелян подъезд дома на Щербаковской улице: один из братьев Гуршумовых погиб, второй получил тяжелые ранения.
Второй эпизод касался покушения на Авраама Руссо в августе 2006 года. Тогда неизвестные открыли огонь по автомобилю артиста и его охранника на улице Плющиха. Певец получил ранение в бедро. Следствие утверждало, что Эльдукаев организовал нападение через посредников, передает «Радиоточка НСН».
