Присяжные оправдали экс-охранника Исмаилова по делу о покушении на Авраама Руссо

Московский гарнизонный военный суд оправдал бывшего личного охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Присяжные единогласно признали его невиновным, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса. Заседания проходили в закрытом режиме.

Эльдукаеву вменяли несколько тяжких статей, включая покушение на убийство по найму, пособничество и участие в организованной группе. По версии следствия, он был причастен к двум эпизодам.